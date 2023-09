Miguel Oliveira quinto no acidentado GP da Catalunha de MotoGP

Corrida ficou marcada pela queda e atropelamento do líder do campeonato, Francesco Bagnaia.

Miguel Oliveira (Aprilia) foi este domingo quinto classificado no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, 11.ª corrida da temporada, marcado pela queda e atropelamento do líder do campeonato, Francesco Bagnaia (Ducati), com suspeita de fraturas nas pernas.

O piloto luso concluiu a prova espanhola a 7,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,690 segundos, e o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 2,994.

Apesar do abandono, o italiano Francesco Bagnaia, campeão em título, mantém a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade, com 260 pontos, mais 50 do que Jorge Martin, que é segundo.