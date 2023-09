Embarcação turística com mais de uma dezena de tripulantes encalha na Gruta de Benagil

Incidente aconteceu durante um dos habituais passeios comerciais à gruta.

Uma embarcação turística, com mais de uma dezena de tripulantes a bordo, ficou encalhada no interior da Gruta de Benagil.O incidente aconteceu no sábado à tarde, durante um dos habituais passeios comerciais à gruta. A Autoridade Marítima recebeu o alerta e ativou para o local duas embarcações, que se depararam depois com o barco já em trânsito. Tinha sido libertado com o apoio de outros barcos turísticos que estavam na zona.O episódio aconteceu por volta das 15 horas e durou cerca de 20 minutos. Apesar do susto, não houve feridos.Precisamente com o objetivo de "garantir a segurança destes visitantes e destas atividades", o capitão do porto de Portimão, Eduardo Pousadas Godinho, emitiu um edital a interditar a atividade de visita às grutas, na área de jurisdição desta capitania, entre a praia do Vale da Lapa e a praia das Fontainhas.A medida vai vigorar durante 48 horas, com início às oito da manhã de hoje. Em causa está um "esperado agravamento das condições meteorológicas", com vento que pode atingir 20 nós, cerca de 37 quilómetros por hora, e ondulação até dois metros de altura.