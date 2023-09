Miguel Oliveira admite que ficou com "o pneu destruído" nas últimas voltas do GP da Catalunha

Piloto português terminou na quinta posição o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia), que este domingo terminou na quinta posição o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, admitiu que ficou "com o pneu destruído do lado direito" nas últimas voltas.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa RNF, Miguel Oliveira considerou que, apesar de tudo, viu "aspetos positivos" neste fim de semana.

"Estava a correr bem nas primeiras sete ou oito voltas mas, depois, tornou-se muito difícil segurar o Jorge [Martin] e o Johann [Zarco] nas últimas voltas. O meu pneu dianteiro ficou destruído do lado direito, algo que já era mais ou menos esperado", começou por dizer Miguel Oliveira.

O piloto luso explicou ainda que "o pneu traseiro também perdeu aderência", pelo que se tornou "difícil" poupar "as borrachas".

"Contudo, no geral, tenho de retirar os aspetos positivos, pois foi um bom fim de semana e fomos rápidos", frisou Miguel Oliveira.

Além disso, "na corrida, apesar das dificuldades", conseguiu "lutar por um lugar nos cinco primeiros e ser terceiro durante algumas voltas", o que "não é mau de todo".

"Vou para Misano [palco da próxima corrida] com um bom sentimento e com motivação para trabalhar", concluiu Miguel Oliveira.

Com o quinto lugar deste domingo, o piloto natural de Almada subiu uma posição no campeonato, sendo, agora, o 14.º, com 55 pontos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que caiu e teve de desistir na primeira volta, mantém a liderança, com 260.

A próxima ronda do Mundial de motociclismo de velocidade vai ser disputada já no próximo domingo, em San Marino.