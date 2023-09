Acidente entre dois carros na A1 em Carvalhos condiciona trânsito em direção ao Porto

Colisão provocou um ferido.

Uma colisão entre dois carros na A1, em Carvalhos, está a condicionar o trânsito no sentido Sul-Norte, com duas vias condicionadas. O acidente provocou um ferido ligeiro.



No local estão os Bombeiros Sapadores de Gaia, Carvalhos e Valadares e a GNR.