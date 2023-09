Sergio Ramos regressa ao Sevilha 18 anos depois

Central de 37 anos estava sem clube desde que terminou contrato com o PSG.

O defesa internacional espanhol Sergio Ramos vai regressar ao Sevilha 18 anos depois de ter deixado o emblema da Andaluzia, avançou este domingo o jornal As.O central de 37 anos, que estava sem clube desde que terminou a ligação ao PSG a 1 de julho, tinha um acordo com o Al Ittihad, clube orientado pelo português Nuno Espírito Santo. Todavia, o Sevilha entrou na disputa pelos serviços do jogador e antecipou-se ao campeão saudita.À espera de Sergio Ramos está um contrato com valores mais baixos do que aqueles que iria auferir na Arábia Saudita caso se juntasse ao ex-companheiro Karim Benzema, no Al Ittihad.Em 2021, o defesa reforçou os franceses do PSG, a custo zero, após deixar o Real Madrid, onde passou a maior parte da carreira.