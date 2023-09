Sporting empata em Braga e falha liderança isolada da I Liga

Pedro Gonçalves e Álvaro Djaló marcaram os golos da partida.

O Sporting falhou este domingo a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Sporting de Braga, no jogo que fechou a quarta jornada da competição.

Pedro Gonçalves adiantou os 'leões', aos 25 minutos, mas Álvaro Djaló, aos 78, repôs a igualdade para os bracarenses, que, assim, foram a primeira equipa a tirar pontos aos 'verdes e brancos' no campeonato.

O Sporting está no terceiro lugar, com 10 pontos, os mesmos de Boavista, primeiro, e FC Porto, segundo, depois de os 'axadrezados' terem batido este domingo o Estoril Praia e os 'dragões' também terem cedido os primeiros pontos, frente ao Arouca, enquanto o Sporting de Braga é nono, com quatro pontos, mas tem menos um encontro realizado.