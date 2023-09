Camião despista-se na A1 em Soure e espalha gravilha pela estrada

Acidente aconteceu depois da área de serviço de Pombal.

Um camião despistou-se e tombou, esta segunda-feira, na A1, no sentido Sul-Norte, em Soure.O acidente aconteceu depois da área de serviço de Pombal e fez com que parte da carga do veículo, gravilha, se espalhasse na via.Decorrem os trabalhos de limpeza e remoção da viatura.