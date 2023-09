Altice "rejeita qualquer responsabilidade" na falha com o VAR durante FC Porto-Arouca

"Não foi detetada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR, nem se procedeu a qualquer substituição do mesmo", diz a empresa em comunicado.

A Altice Portugal disse, esta segunda-feira, que "rejeita qualquer responsabilidade" na falha ocorrida no sistema de VAR usado no jogo deste sábado com o Arouca."Não foi detetada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR, nem se procedeu a qualquer substituição do mesmo", diz a empresa em comunicado.Assim que as equipas técnicas verificaram que a fonte de alimentação da UPS (Uninterrupted Power Supply) tinha esgotado a bateria, decorrente da falha de energia da tomada de alimentação disponibilizada pelo FC Porto, imediatamente ligaram uma segunda UPS, totalmente carregada, que possibilitou a restauração total dos sistemas e do respetivo serviço VAR.Aquando da referida falha do sistema de videoarbitragem, e antes da utilização da segunda UPS, foi comprovado no local, pelas equipas técnicas da Altice e do Futebol Clube do Porto a existência de uma falha de energia na tomada elétrica do Estádio do Dragão.De sublinhar que foi a redundância da sua infraestrutura, pela existência de uma segunda UPS, que permitiu retomar o sistema de videoarbitragem.