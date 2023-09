Chuva em Lisboa provoca inundações

Sapadores de Lisboa referem que não há vítimas.

A forte chuva que se abateu, pelas 22h10 desta segunda-feira, na cidade de Lisboa e arredores provocou várias inundações, estando os Sapadores de Lisboa empenhados, às 22h50, numa dezena de ocorrências. Nenhuma delas tem vítimas.

Os Sapadores têm meios no Eixo Norte-Sul, na Rua Prof. Pulido Valente, na Rua de São João da Praça (Alfama), no 24 da Rua da Galé (Alfama), no número 66 da Calçada de Carriche, na Rua Prof. Vieira de Almeida (Telheiras), Rua Professor Francisco Gentil (Telheiras), Rua Hermínio da Palma Inácio (Alta de Lisboa), Avenida Sérgio Vieira de Mello (Alta de Lisboa) e na Rua Prof. Fernando da Fonseca (junto ao estádio do Sporting).

Fora da cidade, há cheias que obrigaram à intervenção dos bombeiros em Alverca e Alhandra (Vila Franca de Xira), Bobadela (Loures), Moscavide (Loures) e Pontinha (Odivelas).