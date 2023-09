Juros do crédito à habitação estrangulam perto de 70 mil famílias

Cerca de 70 mil famílias estarão, no final do ano, a gastar mais de 50% do seu rendimento para pagar a prestação do empréstimo para a compra de casa. O número foi avançado esta segunda-feira pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, numa comunicação divulgada na página oficial do banco central.Saiba mais no Correio da Manhã