Corpo muito tatuado e de calções de ganga encontrado em Idanha-a-Nova

O corpo encontrado domingo num caminho em terra batida perto de Monfortinho, Idanha-a-Nova, é de um homem com diversas tatuagens e que usava t-shirt, calções de ganga e ténis. Não tinha qualquer identificação. Foi o cheiro intenso a cadáver em decomposição que levou dois homens, que se dirigiram para uma propriedade lá perto, a repararem no corpo.