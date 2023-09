Três operários morrem em despiste contra árvore em Vilamoura

Trabalhadores voltavam para o estaleiro da obra após almoço.

Os três operários da construção civil tinham acabado de almoçar numa cantina social, na zona industrial de Vilamoura, e regressavam numa carrinha da empresa para o estaleiro da obra onde estavam a trabalhar. A poucas centenas de metros desse local, a carrinha entrou em despiste numa estrada de terra batida e foi embater com grande violência num pinheiro. Os três ocupantes não resistiram aos graves ferimentos e morreram no local. A GNR está a investigar as causas do acidente.Veja mais no Correio da Manhã