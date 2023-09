Federação Espanhola pede desculpa "ao mundo" por atos de Rubiales: "Não nos representam"

"Comportamento totalmente inaceitável", refere a federação em comunicado.

A Real Federação Espanhola de Futebol condenou, através de um comunicado, os atos de Luis Rubiales, na final do mundial, quando beijou a jogadora Jennifer Hermoso e quando agarrou os genitais, perto da Rainha Letizia."Comportamento totalmente inaceitável do seu representante na final do mundial e nos momentos posteriores, que não representam, absolutamente, os valores da sociedade espanhola, das suas instituições, dos seus representantes, dos seus desportistas e dos dirigentes desportivos", refere a RFEF num comunicado.O texto, assinado pelo presidente interino Pedro Rocha, começa por pedir desculpas "ao conjunto do futebol mundial, das instituições de futebol, dos futebolistas, especialmente das jogadoras da seleção espanhola e inglesa, de todos os agentes desportivos e aos adeptos".Rocha, que assumiu os comandos da federação depois de Rubiales ser suspenso pela UEFA, destaca que a sociedade espanhola se caracteriza "pela tolerancia e civismo"."O prestígio dos espanhóis foi abafado pela atuação de Luis M. Rubiales. O dano causado ao futebol espanhol, ao desporto e à sociedade foi enorme", acrescenta.Rubiales está no centro da polémica mundial desde que, na final do Mundial vencido por Espanha contra a Inglaterra, foi filmado a beijar a jogadora Jenni Hermoso. O então presidente da RFEF também foi captado a agarrar os genitais a celebrar a conquista das atletas, a escassos metros da rainha.