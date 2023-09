'Vitó' já está em casa para cumprir pena por tráfico de droga em prisão domiciliária. Veja o reencontro com a família

Companheiro de Sónia Jesus foi condenado a três anos de prisão.

Vitor Soares, conhecido por 'Vitó', já está em casa cumprir pena por tráfico de droga em prisão domiciliária.Recorde-se que o companheiro da ex-concorrente do Big Brother, Sónia Jesus, foi condenado a três anos de prisão pelos crimes de tráfico de estupefacientes de menor gravidade no âmbito da operação "Semente em Pó".No vídeo é possível ver o momento do reencontro de Vitor Soares com a família.