Juiz obriga ‘barão da imprensa cor-de-rosa’ a ir todos os dias à GNR

Jacques Rodrigues, o ‘barão da imprensa cor-de-rosa’, suspeito de uma fraude de 100 milhões de euros, passou a estar obrigado a apresentar-se uma vez por dia na GNR. O juiz de instrução do Tribunal de Sintra decidiu agravar as medidas de coação, depois de não aceitar a proposta apresentada por Jacques como garantia da caução milionária de meio milhão de euros.Saiba mais no Correio da Manhã