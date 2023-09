Rui Costa lança alerta vermelho com o arranque polémico da Liga

Rui Costa não escondeu esta terça-feira o seu desagrado com o arranque polémico da Liga, nomeadamente com os problemas relacionados com arbitragens e VAR e avisou que o Benfica está atento.“Se estou satisfeito com o que tenho visto nas primeiras quatro jornadas, digo que não estou. Não vou pisar o que toda a gente viu, iremos estar sempre em alerta. Somos um clube que procura que o campeonato se desenrole dentro de campo e que quem ganhe em campo seja o mais forte."

Veja mais no Correio da Manhã