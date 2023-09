Homem fica gravemente ferido em queda de telhado em Rio Tinto

Operário terá caído de uma altura de oito metros.

Um homem, de 40 anos, ficou gravemente ferido, esta manhã de quarta-feira, após cair de um telhado, onde se encontrava a trabalhar, num armazém, na rua João Vieira, em Rio Tinto, Gondomar.A queda terá sido de aparentemente oito metros. O alerta foi dado às 10h24.À chegada ao local, os Bombeiros de Areosa-Rio Tinto depararam-se com uma vítima com ferimentos graves. No local, esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João.Segundo os Bombeiros de Areosa-Rio Tinto, a vítima depois de estabilizada foi transportada com acompanhamento da VMER para o Hospital de Santo António, no Porto.As causas da queda em altura de cerca de oito metros são desconhecidas. A PSP e a Autoridade para as Condições de Trabalho estiveram no local e investigam.