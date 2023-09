ISCTE traz "grandes nomes do pensamento mundial" a Lisboa para conferências sobre sustentabilidade e capital intelectual

Primeira palestra decorre a 6 de setembro. Segunda entre os dias 7 e 9 do mesmo mês.

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa vai realizar duas conferências, em Lisboa, sobre sustentabilidade e sobre o capital intelectual, a 6 de setembro e nos dias 7 e 8 do mesmo mês, respetivamente.As palestras trazem a Portugal "grandes nomes do pensamento mundial" como o brasileiro Luiz de Mello, diretor de estudos políticos do Departamento de Economia da OCDE, em Paris, presente na primeira conferência.Na sua apresentação o diretor da OCDE vai apresentar "números que mostram enormes mudanças comportamentais".Na segunda conferência, sobre capital intelectual, que se realiza nos dias 7 e 8 de setembro, marca presença Stefan Guldenberg, professor na École Hôtelière de Lausanne, na Suíça, e presidente do The New Club of Paris.Nas conferências irão participar também: o sueco Leif Edvinsson, professor na Universidade de Lund, Jay Liebowitz, professor de Gestão e Tecnologia na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e Noboru Konno, professor na Universidade de Tama.