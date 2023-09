Mulher de 34 anos detida em flagrante ao tentar introduzir droga em prisão no Porto

Detida, que já foi condenada pelo mesmo crime, visitava um familiar.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na manhã de terça-feira, em flagrante, uma mulher de 34 anos que tentava introduzir droga numa prisão da área metropolitana do Porto.A mulher, que visitava um familiar no estabelecimento prisional, foi detida na posse de "significativa quantidade de produto estupefaciente" que pretendia introduzir no local.A detida já foi condenada pelo mesmo tipo de crime em 2014, refere a PJ. Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada a medida de coação de proibição de entrada em estabelecimentos prisionais.