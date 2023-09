"A Liga árabe é melhor que a Liga portuguesa": Cristiano Ronaldo sobre as polémicas no futebol

Capitão da seleção portuguesa falou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Cristiano Ronaldo falou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duplo compromisso da Seleção Portuguesa com a Eslováquia e com o Luxemburgo. Entre vários temas, o capitão da equipa portuguesa falou sobre as polémicas mais recentes no futebol português."Não me surpreende, sinceramente. Polémicas há em todos os campeonatos, uns mais que outros mas, de facto, em Portugal está a haver mesmo muita polémica nos últimos tempos, e isso é mau", disse o astro português."É uma fase menos boa mas espero que possa ser retificada porque se fala muito pouco de futebol", continuou.O capitão da seleção portuguesa disse que gostava que a liga portuguesa fosse uma liga de topo, porque acredita que há qualidade para tal, mas não acredita que isso aconteça num futuro próximo e afirma ainda que a liga saudita é melhor que o campeonato português."A Liga árabe é melhor que a Liga portuguesa", disparou o astro português.