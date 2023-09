"Uma palhaçada": Pinto da Costa comenta caso no jogo com o Arouca

Presidente do FC Porto diz que espera uma resposta rápida ao protesto que os dragões apresentaram relativamente a essa partida.

A polémica em torno do jogo entre o FC Porto e o Arouca continua a dar que falar. Depois das trocas de acusações entre o Conselho de Arbitragem, o FC Porto e a própria Altice, a juntar aos comunicados do Benfica e do Sporting, esta quarta-feira foi a vez de Pinto da Costa, líder dos dragões, se pronunciar sobre o sucedido.À margem da apresentação da biografia de Domingos Paciência, o presidente dos azuis e brancos foi questionado sobre o tema e, pese embora não tenha desenvolvido muito o assunto, deixou uma crítica vincada."Que leitura faço do que aconteceu? Uma palhaçada", começou por dizer Pinto da Costa, já depois de dizer que não queria comentar esta temática."Disso não falo. Não estou por dentro, é uma matéria que eu não domino", atirou o presidente do FC Porto, assumindo, ainda assim, que espera uma resposta rápida ao protesto que os dragões apresentaram relativamente a essa partida."Resposta rápida? Sim. Sim, claro que sim. Mas eu de leis só sei o essencial que é para não ser multado", apontou.