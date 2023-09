Governo anuncia passes gratuitos para jovens até aos 23 anos a partir de janeiro

Anúncio foi feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro António Costa.

sobre alguns produtos alimentares considerados essenciais até ao final do ano.

António Costa anunciou, esta quarta-feira, que os passes de transporte público sub23 vão passar a ser gratuitos para todas as crianças e jovens a partir de janeiro de 2024. O primeiro-ministro relembrou que estes títulos de transporte têm associado um desconto de 25% ou 65%, no caso dos jovens que beneficiam de Ação Social Escolar.O primeiro-ministro anunciou ainda a extensão da redução para IVA zero