Homicida espiava carteira e telemóvel da mulher

Carla Dias viveu 20 anos de injúrias, ameaças, perseguições, maus-tratos, todo o tipo de violência doméstica. Não satisfeito, na manhã do dia 22 de fevereiro deste ano, o marido agressor pegou numa faca de cozinha, com 20 centímetros de lâmina, dirigiu-se ao local onde ela trabalhava, em Gondomar, e matou-a ali mesmo, com um golpe profundo na zona lateral, pouco impressionado com os gritos de socorro. Depois fugiu, não sem antes lhe desferir um pontapé na cabeça. Acabou por se entregar. Está preso preventivamente e acaba de ser acusado de homicídio qualificado.