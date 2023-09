Infeções por Covid-19 disparam em Portugal

O número de casos de infeção por Covid-19 em Portugal disparou em agosto, para 12 278. É mais do que a soma dos casos registados em junho (5153) e julho (6313). O recorde foi a 28 de agosto (último dia com registos), com 931 casos, o número mais alto dos últimos nove meses. O número de mortes em agosto (199) é também superior ao registado em junho (151) e em julho (140).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã