Exigências de Puigdemont não demovem Sánchez

Primeiro-ministro acredita que será possível chegar a acordo com o líder independentista catalão, que exige uma amnistia não prevista na Constituição.

As condições exigidas por Carles Puigdemont para apoiar a investidura de Pedro Sánchez - incluindo uma Lei de Amnistia não prevista na Constituição - não parecem ter assustado o líder socialista. Sánchez acredita que é possível chegar a acordo com o líder independentista catalão e já vê um novo mandato no horizonte.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã