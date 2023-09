Europa aperta cerco a seis gigantes

A Comissão Europeia (CE) designou esta quarta-feira as norte-americanas Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), Microsoft e a chinesa ByteDance (TikTok) como intermediárias de conteúdos - ou ‘gatekeepers’, tecnológicas de grande dimensão que desempenham papel primordial na comunicação entre empresas e consumidores - no âmbito da nova Lei dos Mercados Digitais.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã