"Está a resultar!”: Marco Paulo inicia oitavo ciclo de quimioterapia

Cantor ainda não sabe quando poderá voltar aos concertos.

É com grande otimismo e "nada esmorecido", como faz questão de dizer, que Marco Paulo iniciou mais um ciclo, o oitavo, de quimioterapia contra o cancro no pulmão com o qual se debate há mais de um ano. "Neste momento ainda não sei quantas sessões mais vou fazer, mas como estou a aplicar a mesma dose é porque as coisas estão a resultar", explica o cantor ao, adiantado que "cada sessão é feita a cada 21 dias", e que os exames e análises que tem feito continuam a revelar "resultados satisfatórios".Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã