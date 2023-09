Seis detidos e 1,6 toneladas de haxixe apreendidas em operação a sul de Portugal

Operação resultou também na apreensão de seis jerricãs de combustível.

As autoridades portuguesas detiveram esta quinta-feira de madrugada seis homens numa operação em que apreenderam 1,6 toneladas de haxixe e uma embarcação de alta velocidade em águas internacionais, a 93 quilómetros a sudeste de Portugal, foi hoje divulgado.

A operação conjunta da Autoridade Marítima Nacional, da Marinha e da Força Aérea resultou também na apreensão de seis jerricãs de combustível, além dos 46 fardos de haxixe e da embarcação, segundo o comunicado publicado.

Foram ainda detidos "os seis tripulantes, do sexo masculino, de nacionalidade marroquina e espanhola, com idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos, que foram encaminhados para terra e sujeitos aos necessários procedimentos tendentes à sua identificação e consequentes formalismos de tramitação legal".

Na operação participaram duas embarcações, uma da Polícia Marítima e outra com fuzileiros, tendo ainda intervindo um navio da Marinha e uma aeronave da Força Aérea.

Nas intervenções de combate ao narcotráfico no sul do país, as autoridades portuguesas já efetuaram, desde o início do ano, a detenção de 78 pessoas e a apreensão de 32 embarcações de alta velocidade com cerca de 33 toneladas de produto estupefaciente, indica o comunicado.