Amputado a perna após vaivém entre hospitais em Celorico da Beira

Vítima viajou entre os Hospitais da Guarda e Viseu após ter sofrido um acidente.

O pior cenário confirmou-se. A perna direita do sapador florestal Eduardo Ferrão, de 50 anos, foi amputada no Hospital de Viseu, onde permanece internado.



A vítima viajou entre os Hospitais da Guarda e Viseu após ter sofrido um acidente, no dia 26 de agosto, com uma rebarbadora, que ficou presa à perna direita, quando estava a cortar a última placa em madeira, numa obra em Celorico da Beira. “Perdeu cerca de 50% do sangue, o cenário era de terror”, relata Carlos Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira.