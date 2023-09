Homicida condenado a 29 anos de prisão detido pelo SEF na Grande Lisboa

SEF deu cumprimento a um mandado de captura internacional emitido pela INTERPOL.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quinta-feira um homem estrangeiro condenado a 29 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio.O criminoso foi detido na zona da Grande Lisboa em cumprimento de um mandado de captura internacional emitido pela INTERPOL."O detido será agora presente ao Tribunal da Relação, para validação da detenção e eventual aplicação de medidas de coação a que ficará sujeito enquanto aguarda o decurso do respetivo processo de extradição", pode ler-se no comunicado do SEF.Esta quarta-feira o SEF deteve outro homem estrangeiro procurado pelas autoridades espanholas pelo crime de tráfico de estupefacientes.