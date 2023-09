PJ investiga queixa por violação de menor nas festas de Palmela

Festas das Vindimas deste ano foram palco de várias situações de agressões, inclusive com armas brancas.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar uma queixa por violação, apresentada por uma menina de 14 anos, que suspeitou ter sido drogada e abusada sexualmente nas Festas das Vindimas, em Palmela, na madrugada de segunda-feira. No entanto, apurou o CM, os primeiros dados recolhidos pela investigação – exames periciais preliminares e recolha de testemunhos – não apontam para já o cenário de violação. Da mesma forma, também ainda não surgiu prova para indiciar e apresentar a juiz um conjunto de suspeitos indicados pela GNR, que estão identificados mas não detidos.

As queixas da vítima indicavam para que a mesma tivesse sido drogada antes de ter sido violada. No entanto, para já, a investigação aponta para um consumo de álcool e que a menor se terá sentido mal como consequência, o que poderá ter sido confundido com a colocação de uma droga na bebida. Já se apurou que o contacto inicial da vítima com os suspeitos foi no interior do recinto das festas, mas que a situação que motivou a queixa ocorreu já no exterior, nas imediações.

