Bombeiros de Baião lançam campanha para comprar ambulância

Valor da viatura ronda os 60 mil euros.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião está a realizar uma campanha de angariação de fundos para comprar uma nova ambulância. O valor da viatura ronda os 60 mil euros.

A necessidade da aquisição de uma nova viatura de socorro deve-se ao facto de duas das ambulâncias ao serviço da corporação, uma com 12 e outra com 16 anos, estarem a dar vários problemas mecânicos, cujas reparações têm um valor muito elevado.

"Temos quatro ambulâncias de socorro, mas duas delas já têm 16 e 12 anos. Além disso, no espaço de 10 dias as duas partiram os motores. Como as reparações são muito dispendiosas e quase constantes é necessário investir para a renovação de pelo menos uma das duas", conta Alexandre Pinto, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Baião.

Problemas que se sentem ainda mais quando falamos do concelho mais interior do distrito do Porto.

"Pelas distâncias que percorremos, quer para os locais de ocorrência quer para as unidades hospitalares, estes veículos depressa fazem muitos quilómetros. Cada serviço de emergência tem a duração média de 2h30. Desse modo temos de ter mais veículos do que uma corporação que esteja mais próxima dos hospitais centrais", sublinha.

Apesar das dificuldades, relativas ao território, Alexandre Pinto destaca a necessidade de "acompanhar a capacitação técnica dos profissionais com a melhoria dos meios disponíveis". Por isso deixa o apelo à população: "Estamos mesmo necessitados deste meio de socorro e apelamos à população, que apesar das enormes contingências financeiras que vigoram, que olhe para esta causa. Basicamente somos nós pela população e neste caso a população por nós."

‘Equipar para salvar’ é o nome da campanha.