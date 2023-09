Homem detido após tentar atravessar o Oceano Atlântico numa roda de hamster gigante

Esta é a quarta vez que tenta navegar na embarcação a que chama "bolha".

Esta é a quarta vez que a Guarda Costeira dos EUA interceta Reza Baluchi, um maratonista de 44 anos, que tenta navegar num engenho semelhante a uma roda de hámster gigante. Desta vez o homem foi apanhado pelas autoridades a cerca de 110 quilómetros ao largo da ilha de Tybee, na Geórgia, a 26 de agosto. Tinha a intenção de atravessar o oceano Atlântico e chegar ao Reino Unido. Todas as viagens terminaram com a intervenção da Guarda Costeira."Com base no estado da embarcação - que estava a flutuar devido a cabos e bóias - os agentes [da Guarda Costeira dos EUA] determinaram que Baluchi estava a realizar uma viagem manifestamente insegura", diz a queixa criminal, citada pela BBC.Segundo as autoridades, na última viagem, o homem recusou-se a abandonar a embarcação durante três dias. Contaram que o homem se recusou a sair da roda gigante e ameaçou suicidar-se.De acordo com os documentos do tribunal, Baluchi afirmou também que tinha uma bomba a bordo.A 1 de setembro, acabou por se render e abandonar a embarcação. Foi levado para uma base da Guarda Costeira em Miami. Mais tarde, as autoridades determinaram que a "bomba" era falsa.Esta não foi a primeira detenção de Baluchi por tentar navegar na embarcação a que chama "bolha". Em 2021, foi detido depois de ter sido resgatado quando tentava viajar da Flórida para Nova Iorque.Em 2014, teve de ser resgatado perto de St Augustine e, dois anos mais tarde, teve de ser novamente resgatado ao largo da costa de Júpiter, perto de Palm Beach, na Flórida.