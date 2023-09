Pinto da Costa é o único defensor de Sérgio Conceição

Pinto da Costa é, atualmente, o único defensor de Sérgio Conceição na SAD do FC Porto. As críticas públicas feitas ao treinador por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto, depois de ter sido eleito como cabeça de lista por indicação de Pinto da Costa, refletem o sentimento que administradores e outros trabalhadores portistas vão partilhando em privado.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã