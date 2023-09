200 trabalhadores em risco com paragem da Autoeuropa

Cerca de duas centenas de trabalhadores temporários vão ficar desempregados devido à interrupção da produção da fábrica da Volkswagen, mas a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores (CT) do Parque Industrial da Autoeuropa teme que o número possa vir a aumentar. Esta quinta-feira, os representantes dos trabalhadores pediram audiências aos ministros do Trabalho e da Economia.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã