Operação internacional em curso para resgatar norte-americano de gruta na Turquia

Está em curso uma operação internacional para resgatar um explorador norte-americano que ficou preso numa gruta, com uma profundidade de 1000 metros, na Turquia.Segundo a Reuters, Mark Dickey, de 40 anos, estava numa missão internacional de exploração na gruta de Morca, no sul da Turquia, quando sofreu uma hemorragia gastrointestinal.No socorro estão várias equipas internacionais, incluindo croatas e italianos. De acordo com o diretor da federação turca de espeleologia (TUMAF), a Mark "está a cerca de 1.000 metros de profundidade e estão a dividir a subida em sete secções".Espera-se que as operações de resgate demorem 10 dias, mas o período pode vir a ser mais curto se a condição clínica de Dickey melhorar, ou até, mais demorado se este piorar. Segundo o diretor da TUMAF, a condição do espeleólogo melhorou e este já consegue ficar de pé sozinho.Segundo a TUMAF, foi instalada uma linha telefónica, que atinge uma profundidade de 1040 metros. A federação adianta ainda que os socorristas da Croácia estavam a instalar um sistema de comunicações de reserva.A gruta onde Dickey está preso é a terceira maior da Turquia, que se encontra a uma altitude de 2140 metros.