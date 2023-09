Ex-fuzileiro culpa polícias pela morte de Fábio Guerra

Cláudio Coimbra culpa o polícia Fábio Guerra, que matou à pancada, e os restantes agentes da PSP no local pelos acontecimentos que levaram à morte. Coimbra e Vadym Hrynko foram condenados, respetivamente, a 20 e 17 anos de prisão pelo homicídio do agente Guerra, de 26 anos, à porta de um bar em Lisboa, em março do ano passado. O agente estava de folga quando tentou impedir os dois, então fuzileiros, de espancar um homem. Levou murros e pontapés na cabeça. Morreu dois dias depois no hospital.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã