Governo acena a jovens com pacote de incentivos

Jovens trabalhadores dispensados de pagamento de IRS no primeiro ano de trabalho.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o prolongamento do IVA 0% em 46 alimentos até ao final do ano, tal como anunciado quarta-feira à noite pelo primeiro-ministro, na Academia Socialista. As restantes medidas avançadas por António Costa durante o encontro, que ocorreu em Évora, deverão integrar a proposta do Orçamento do Estado para 2024 e preveem incentivos fiscais aos jovens, devolução das propinas, passes gratuitos e cheques-livro, entre outras.