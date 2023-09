123 mil alunos em risco de não ter professor no arranque das aulas

Há 123 mil alunos do Ensino Básico e Secundário em risco de não ter professor a pelo menos uma disciplina no arranque do ano escolar, na próxima terça-feira, dia 12. O cálculo da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) parte da existência nas ‘ofertas de escola’ de 1724 horários de professores por preencher, nesta quarta-feira. Uma situação que se agravou face à carência de 1054 docentes em igual período do ano passado.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã