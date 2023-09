Funcionário morre ao cair de escadas na Câmara de Palmela

Óbito foi declarado no local.

Um funcionário da Câmara Municipal de Palmela morreu, esta manhã, depois de ter caído numas escadas. O homem, de 61 anos, estava a sair de uma consulta de medicina do trabalho quando caiu.conseguiu apurar que a vítima trabalhava na Câmara já há muito tempo e que os colegas estão chocados com o que aconteceu. "Não se sabe se o senhor morreu porque caiu ou se foi devido a alguma doença súbita que caiu, as causas ainda não estão apuradas", afirmou fonte da Câmara Municipal.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Palmela e também a VMER, mas já nada havia a fazer para salvar o homem. O óbito foi declarado no local.