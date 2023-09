Abertas candidaturas ao cheque de formação digital universal

Cheque é dirigido a todos trabalhadores e tem um valor de 750 euros.

As candidaturas para o cheque para formação digital universal, no valor de 750 euros, abriram esta sexta-feira, indicou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

O "Cheque - Formação + Digital" é dirigido a todos trabalhadores, independentemente do seu vínculo, e tem um valor até 750 euros por ano para formações que os capacitem em competências digitais.

A medida é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e os candidatos poderão escolher a ação e entidade formadora.

"Para a atribuição do apoio são consideradas as despesas associadas à inscrição, frequência e certificação da formação, que devem ser comprovadas com fatura e recibo em nome do candidato", explica o MTSSS em comunicado esta sexta-feira divulgado.

O formulário para as candidaturas está disponível no portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em julho, em declarações à Lusa, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, explicou que esta iniciativa se enquadra na medida Emprego + Digital tendo indicado, então, que chegaria ao terreno durante este mês.

Esta medida assenta na "possibilidade de qualquer trabalhador, independentemente da natureza do seu vínculo com a situação em que esteja no mercado de trabalho, poder beneficiar de um cheque, no montante de [até] 750 euros, para fazer uma ação de formação em competências digitais" à sua escolha, referiu então o secretário de Estado.

Segundo o governante, "podem ser em questões ligadas à cibersegurança, no tratamento de dados, no 'marketing' digital, naquilo que cada trabalhador entenda que é importante para o aperfeiçoamento das suas competências para o mercado de trabalho", ou numa lógica "de quem aspira a reconversão profissional, a mudar de emprego, a encontrar um outro setor de atividade, poder, digamos, estar devidamente formado e apetrechado nesse sentido".