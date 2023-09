Mau tempo de volta com granizo e chuva em várias localidades do Norte e Centro do País

Viseu e Vila Real foram os distritos mais afetados pelo temporal na quinta-feira ao final do dia.

Chuva forte e queda de granizo afetaram esta quinta-feira, ao final do dia, várias localidades do Norte e Centro do País, com especial incidência nos distritos de Vila Real e Viseu. A forte queda de granizo e chuva fez-se sentir com especial intensidade no concelho de Alijó, nas povoações de Favaios, Sanfins do Douro e São Mamede de Ribatua. Em Ervedosa do Douro (São João da Pesqueira) também houve queda de granizo e em Mangualde choveu com grande intensidade.





Para esta sexta-feira, a previsão é de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente queda de granizo, com onze distritos sob aviso amarelo: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal. Para o fim de semana o cenário agrava-se, com chuva em todo o território do continente, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há também a indicação para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Quanto às temperaturas, deverá ocorrer uma descida de cinco graus, pelo que não há a indicação de máximas superiores a 30 graus. Sábado, Beja deverá ser a capital de distrito mais quente com 28 graus. Em Lisboa a previsão é de 24 graus, tal como em Faro. Para Coimbra estão indicados 25 graus e no Porto 23.