Criança ferida encontrada sozinha em comboio. Pais deram o alerta à PSP mais de seis horas depois

Menor não sabia dizer quem eram os pais, nem onde viviam.

Uma criança de 10 anos foi encontrada, na manhã desta quinta-feira, sozinha e sem título de transporte, na estação de Coina. Fazia-se acompanhar de três mudas de roupa e apresentava hematomas no corpo e cara. Foram funcionários da estação que deram o alerta, por volta das 8h00.A criança não sabia dizer quem era os pais, nem onde viviam. Só por volta das 14h20 é que os pais foram à PSP participar o desaparecimento do menor.A criança foi levada para o hospital, onde está internada à guarda do estabelecimento de saúde. A CPCJ e o Ministério Público já estão a acompanhar o caso, assim como a Segurança Social.