Papa encontra-se com Stallone que brinca com Francisco: "Quer lutar?"

O Papa Francisco fingiu aceitar uma luta de boxe com o ator Sylvester Stallone, no Vaticano, esta sexta-feira, avançou a agência Reuters.O Pontífice expressou à estrela de "Rocky" a admiração que nutre pelos filmes em que o ator norte-americano participou.Stallone sorriu e cerrou os punhos, desafiando o Papa para uma luta de boxe. "Quer lutar?" brincou o ator.O Santo Padre, de 86 anos, bateu-lhe com o punho esquerdo em resposta, arrancando aplausos do ator.