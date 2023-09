Pai de aluna impedida de usar abaya detido após ameaçar de morte diretor de escola

Incidente em Clermont-Ferrant, em França, levou a um reforço do policiamento na região.

O incidente em Clermont-Ferrant levou a um reforço do policiamento na região.

Um homem foi detido esta quinta-feira em Clermont-Ferrand, em França, por alegadas ameaças de morte ao diretor da escola, após a filha ter sido impedida de entrar no estabelecimento por usar um vestido abaya, envergado por algumas mulheres muçulmanas. A informação foi avançada pelo canal televisivo francês BFM.Esta é a segunda vez no espaço de uma semana que a escola secundária impediu que a jovem entrasse no edifício. O pai telefonou para o estabelecimento, ameaçando matar o diretor, razão pela qual foi levado sob custódia pela polícia.Esta terça-feira, primeiro dia do ano letivo, um total de quase 300 alunas foram para as aulas em França com a abaya muçulmana, apesar da proibição anunciada pelo ministro da Educação francês, Gabriel Attal, a 28 de agosto."Quando alguém entra numa sala de aula, não deve conseguir identificar a religião dos estudantes apenas ao olhar para eles", declarou o ministro a 28 de agosto Em França, o princípio do secularismo está consagrado no primeiro artigo do texto constitucional, onde se lê que o país "é uma República laica".Em 2004, foi proibida a utilização do hijab nas escolas. Mais tarde, em 2010, o uso do véu islâmico em espaços públicos deixou de ser permitido.