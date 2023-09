Telhado do Aquário Vasco da Gama em Algés danificado pela chuva

Deslocação de telhas permitiu a entrada de água no edifício.

O telhado do Aquário Vasco da Gama, em Algés, foi danificado pela chuva durante a madrugada deste sábado.A deslocação de telhas permitiu a entrada de água no edifício. Estimam-se prejuízos avultados.No local, estiveram os bombeiros do Dafundo e de Barcarena.