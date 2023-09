Incêndio destrói armazém de empresa e habitação vizinha em Águeda

Desconhece-se onde o fogo terá tido início.

Um incêndio destruiu o armazém de uma empresa de papel e uma habitação vizinha em Aguada de Cima, Águeda, na manhã deste sábado.O alerta foi dado às 8h08.Desconhece-se onde o fogo terá tido início. A GNR está no local a investigar as causas do incêndio, que se encontra em fase de conclusão.No local, estavam, às 10h42, 31 bombeiros das corporações de Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro, apoiados por 12 viaturas.