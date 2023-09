Despiste de camião na A1 em Fátima faz um ferido

No local, estiveram 13 bombeiros, apoiados por cinco viaturas.

Um despiste de um camião de mercadorias causou um ferido e condicionou a circulação na A1 nos dois sentidos, na zona de Fátima, na manhã deste sábado.O alerta foi dado às 7h18.A vítima foi transportada para o Hospital de Leiria com ferimentos considerado leves.Pelas 11h20, fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém referiu aoque se estava a proceder à remoção do veículo pesado, estando o trânsito a realizar-se pela berma.No local, estiveram 13 bombeiros, apoiados por cinco viaturas.