Disponibilidade e pesar: Líderes mundiais manifestam solidariedade e enviam condolências após sismo em Marrocos

Várias são as personalidades que têm endereçado ao povo marroquino e à família real do país africano os seus pêsames.





magnitude 6.9 na escala de Richter foi sentido em várias regiões portuguesas. Em Portugal, o primeiro-ministro António Costa foi o primeiro líder a apresentar as suas condolências ao "país vizinho".



"O sismo da noite passada em Marrocos deixa-nos profundamente consternados e apresentamos as nossas condolências a sua majestade o rei, às famílias vitimadas e a todo o povo marroquino, nosso vizinho", escreveu na rede social X (ex-Twitter).

Vários líderes mundiais, além de muitas instituições e organizações, têm manifestado a sua solidariedade com o povo marroquino, depois do sismo que abalou, na noite de sexta-feira, o país do Norte de África.Até ao momento a catástrofe natural já provocou mais de mil mortos e 1200 feridos. O sismo de



O Presidente da República não tardou em reagir ao sismo e também enviou "sentidas condolências" ao Rei de Marrocos, através de uma nota publicada no site da presidência, na qual Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "a capital mais próxima de Portugal é Rabat [capital de Marrocos]".



O Presidente da República expressou ao chefe de Estado de Marrocos "a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural".



O Governo Regional da Madeira também se manifestou "disponível para cooperar e auxiliar as equipas de socorro que se encontram no local e que reúnem o máximo de esforços para salvar mais vidas, através da disponibilização de equipamentos e materiais necessários assim como recursos humanos".



Líderes mundiais unidos com Marrocos

Espanha, França, Itália e Reino Unido expressaram hoje solidariedade e apoio a Marrocos, atingido por um forte sismo que causou pelo menos 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves.

O presidente do Governo espanhol em exercício, Pedro Sánchez, manifestou na rede social X (ex-Twitter) "toda a sua solidariedade e apoio ao povo marroquino", vincando que "Espanha está ao lado das vítimas e das suas famílias".





Na mesma rede social, o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que França "está pronta para ajudar nos primeiros socorros" após o "terrível sismo" que deixou "todos transtornados".

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, mostrou-se "próxima e solidária com o primeiro-ministro e o povo marroquino", devido à catástrofe que se verificou.

Rishi Sunak, líder do governo britânico, partilhou que o Reino Unido "está pronto" para apoiar os "amigos" de Marrocos.

O Rei Felipe VI de Espanha enviou um telegrama de condolências ao homólogo marroquino, expressando o "apoio, apreço e proximidade às famílias das vítimas" do forte sismo que atingiu Marrocos e causou centenas de mortos e feridos.

No telegrama dirigido a Mohammed VI, o Rei espanhol transmite ao "querido irmão", em conjunto com a rainha Letizia, a "solidariedade mais sincera ao querido povo marroquino", bem como o "apoio, apreço e proximidade às famílias das vítimas nestes momentos de tristeza e incerteza", desejando "uma recuperação rápida e completa de todos os feridos".

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, manifestou solidariedade com Marrocos e ofereceu ajuda ao país africano.

"Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas, com os feridos a quem desejo uma rápida recuperação e com os socorristas que estão a fazer um trabalho admirável", acrescentou, citada pela agência espanhola EFE.



A Turquia expressou condolências a Marrocos pelas vítimas do sismo e ofereceu todo o apoio possível ao "povo irmão" marroquino.

"Transmito os meus desejos de recuperação a todo o povo marroquino afetado pela catástrofe do terramoto em Marrocos, um país amigo e irmão", escreveu o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nas redes sociais.



Mundo do futebol também se une na solidariedade



O Benfica apresentou este sábado solidariedade com as vítimas do sismo ocorrido em Marrocos, disponibilizando para a ajuda a Fundação 'encarnada'.

"O Benfica expressa total solidariedade para com as vítimas do terramoto ocorrido em Marrocos. Neste momento de emergência e de apoio internacional, o Benfica mostra total disponibilidade para, através da Fundação Benfica, ajudar nas operações de socorro em curso e lançar uma campanha de donativos capaz de ajudar à reconstrução das áreas mais afetadas", afirmou o emblema lisboeta.



Também o FC Porto e o Sporting recorreram às redes sociais para lamentar o sucedido e mostrar-se solidário com o povo marroquino.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ofereceu este sábado a sua solidariedade a Marrocos, parceiro de Portugal na candidatura à organização do Mundial2030 com a Espanha.



"A FPF lamenta profundamente e envia as mais sentidas condolências a Marrocos e todos os afetados pelo terrível terramoto desta noite", lê-se no comunicado do organismo federativo.



A federação anunciou também que os jogos disputados até segunda-feira, incluindo os da Taça de Portugal, serão antecedidos de um minuto de silêncio, em solidariedade com as vítimas do sismo.