João Gomes Cravinho confirma que pai e filha feridos estão “fora de perigo”. 75 portugueses deverão regressar ainda hoje

Sismo causou pelo menos 1305 mortos.

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, confirmou, este sábado, que o pai e filha menor portugueses feridos, na sequência do sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter que foi registado, esta sexta-feira à noite, em Marrocos, estão "fora de perigo". Abalo causou pelo menos 1305 mortos e mais de 1800 feridos. O ministro anunciou também que 75 cidadãos portugueses, em Marrocos, querem regressar a Portugal. Um voo da Força Aérea partiu, este sábado, em direção a Marraquexe, para ainda hoje regressar com "um primeiro grupo de portugueses que pediram apoio para serem retirados do território", caso estejam "reunidas todas as condições", diz o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros."Tenho estado em contacto com o ministro da Administração Interna (MAI) que esta a preparar diferentes equipas da Proteção Civil, para estarem prontas para ir para terreno, assim que houver um pedido oficial das autoridades marroquinas", disse João Cravinho.O ministro dos Negócios Estrangeiros desaconselha os cidadãos a viajar, nos próximos dias, para Marraquexe.